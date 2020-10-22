臺灣債券市場首檔可持續發展債券將於11月掛牌交易！中信金(2891)旗下中信銀響應政府永續發展政策，落實企業社會責任、永續經營，促進企業資金投入環境及社會公益，率先完成臺灣債券市場第一檔可持續發展債券送件，今（22）日取得主管機關櫃買中心資格認可及定價，發行新臺幣10億元、5年期、票面利率0.43%之金融債，獲得投資人熱烈認購，預計今年11月上旬正式掛牌交易。

中國信託銀行表示，櫃買中心自今年公告「可持續發展債券作業要點」後，國內金融機構陸續申請可持續發展債券資格，中信銀行率先取得資格認可，投資人亦熱烈回應，顯示投資人不僅肯定中信銀行良好信評，亦認同透過投資可持續發展債券，實踐環境保護與企業社會責任之理念。這也是中信銀行繼2017年發行臺灣第一檔綠色債券後，再度推出臺灣第一檔可持續發展債券，象徵臺灣債券市場接軌國際市場，邁出重要的里程碑。

根據資料顯示，去年全球永續發展債券發行超過3000億美元，其中可持續發展債券發行總量近430億美元，佔整體永續發展債券14%，截至今年9月底止，已發行的可持續發展債券金額累積超過1,200億美元。中信銀行致力推動永續金融及實踐企業社會責任，積極促成可持續發展債券發行，本檔債券所募得資金主要投入再生能源及能源科技，社會經濟發展和權利保障，相較綠色債券，不僅關切減緩氣候變遷等環境議題，更強調人與社會的關懷。

(時報資訊)