亞太電(3682)5G今(22)日開台，也同步公布全新品牌識別「5G智慧生活、無限可能」，對於營運期許，總經理黃南仁表示，未來每年力拚可以降低虧損幅度5~10億元，力拚3~5年獲利可以轉正。

亞太電去年辦理私募增資案150億元，已經增加到175億元，其中100億元來自於母集團鴻海(2317)，50億元來自於合作夥伴遠傳(4904)，至於剩下的25億元，則是希望可以來自於未來企業運用垂直或是水平的合作對象。

就亞太電營運狀況來說，總經理黃南仁指出，未來每年可以降低虧損幅度5~10億元，力拚3~5年獲利可以轉正。

亞太電今日也同步公布全新品牌識別「5G智慧生活、無限可能」，5G注入品質、服務、應用三道無限力量，象徵Gt智慧生活深入每個角落，創造無限可能。第一道代表的是「品質無限」，3.5GHz 及28GHz中高頻黃金組合，網路品質大躍進；第二道象徵「服務無限」，提供全方位貼心的數位環境與便利的客戶服務；第三道展現「應用無限」，為個人用戶提供多元豐富的「5G LAND」娛樂平台，為企業客戶提供端到端的解決方案，展現多元應用。

亞太電祭出5G「Gt無限」購機方案，有599元到2,699元7個級距，提供近30款高中低價格帶齊全的5G手機供消費者選擇，5G上網吃到飽月付1,399元，約期只要24個月，另外，「Gt無限」同步提供最彈性靈活的單門號方案，同樣有599元到2,699元7個級距，僅需12期短約、語音通話每分鐘僅3元，申辦指定資費加贈最高價值逾8000元娛樂無限包，內含Gt TV、Gt鈴聲+、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+線上影音4個月和HTC VR服務90天等五大好禮。

亞太電鎖定智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大領域，整合鴻海科技集團資源，積極投入垂直領域應用，協助企業提質、增效、降本、減存、解決痛點，打造完整端到端的高品質服務。其中智慧零售部分，跨界零售通路進行O2O整合，於全家便利商店提供立碼驗、電信銷售服務，未來也將與全家針對5G應用場景積極交流。

(時報資訊)