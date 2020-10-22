國際貨幣基金(IMF)發布最新調查報告指出，2020年亞洲經濟萎縮力道將超出先前預期。

國際貨幣基金發布最新的《亞洲及太平洋地區經濟展望》報告，預估亞洲2020年經濟將萎縮2.2%，較6月預估的萎縮1.6%更為惡化。

該組織表示，下修經濟預測主要「反映經濟萎縮加劇，尤其是在印度、菲律賓與馬來西亞。但中國將是今年為數不多可望維持成長的亞洲經濟體之一，國際貨幣基金將其2020年的經濟成長預測從6月份的1%調升至1.9%。

(時報資訊)