《國際經濟》下修成長預測 IMF：今年亞洲經濟萎縮超預期 16:472020/10/22 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金(IMF)發布最新調查報告指出，2020年亞洲經濟萎縮力道將超出先前預期。 國際貨幣基金發布最新的《亞洲及太平洋地區經濟展望》報告，預估亞洲2020年經濟將萎縮2.2%，較6月預估的萎縮1.6%更為惡化。 該組織表示，下修經濟預測主要「反映經濟萎縮加劇，尤其是在印度、菲律賓與馬來西亞。但中國將是今年為數不多可望維持成長的亞洲經濟體之一，國際貨幣基金將其2020年的經濟成長預測從6月份的1%調升至1.9%。 (時報資訊) #萎縮 #國際貨幣基金 #下修 #IMF #亞洲經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》德國民眾搶購衛生紙 然消費者信心滑落 16:302020/10/22 財經 《國際金融》Fed「褐皮書」：美國經濟溫和復甦 各領域差異大 12:322020/10/22 財經 劉鶴：大陸全年經濟實現正增長是大概率事件 12:102020/10/22 兩岸 兩岸城市經濟競爭力榜 台北第7台中潛力被看好 14:282020/10/22 財經 美經濟裝堅強 川普難翻盤 04:102020/10/22 全球財經 中美角力 台港星企業傾陸機率高 04:102020/10/22 焦點新聞 陸港觀盤－國際政治風險降低 「十四五」催化股市表現 04:102020/10/22 全球財經 富域國家債 掌握三高優勢 04:102020/10/22 投資理財 又一個時代隱沒… 不敵疫情 35年港龍航空走入歷史 04:102020/10/22 財經要聞 判賠AOP 48億！藥華藥：非最終結果 將挑戰仲裁判斷 08:552020/10/22 財經 財經熱門新聞 華為急了！驚恐川普又狙殺 遊說北京出手救 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 要聞 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 三星少主李在鎔訪ASML真意曝光 大動作針對台積電 - 財經 幫特定大戶搶股票 金管會恐對康和證開罰 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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