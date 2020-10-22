德國消費者士氣下滑，市場對新冠肺炎的飆升感到擔憂，以及美國財政刺激的協商僵局，拖累歐股早盤表現，一度觸及近一月的低點。
周四泛歐Stoxx 600指數跌2.21點或-0.61%，為358.50點。德國DAX指數大跌1.3%，落後於其他國家表現。法國CAC指數跌0.75%，英國FTSE跌0.27%。
新公布數據顯示，德國消費者對11月的未來消費信心下跌，對於第二波新冠疫情的恐懼而不願掏出錢包，GfK調查指出，超過一半民眾擔憂自己個人未來。
德國周四新報確診數首次破一萬人。西班牙為歐洲首個超越100萬名累計確診的西歐國家，義大利單日確診數亦破新高。
企業財報獲利數字依然成為市場亮點。消費品公司聯合利華(Unilever)上漲0.7%，該公司報出優於預期的強勁季度銷售成長。
法國烈酒生產商保樂力加(Pernod Ricard)上漲1.0%。該公司預期2020/2021財年的下半將回復成長。
施耐德電子(Schneider)上漲3%。該能源管理公司預期全年銷售將下跌5%~7%，優於先前預測的下跌7%~10%。
(時報資訊)
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