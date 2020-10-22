關懷新住民，大家一起來!移民署金門縣服務站22日召開「109年度金門縣新住民關懷網絡會議」，邀集相關公、私部門整合服務資源和能量，希望新住民朋友在溫馨的金門大家庭，可以開心、安心過日子。

金門縣外籍配偶人數至今已逾2500人，平均每15戶即有一戶是由外配組成的家庭。移民署長期關注她們在新故鄉的生活，致力於資源整合和擴大服務層面。

金門縣服務站為進一步整合地區與新住民相關的教育、就業、醫療、法律等各項資源，今天再邀集轄內相關公、私部門，包括金門縣政府相關局處、中央駐金門單位及NGO代表，召開「109年度金門縣新住民關懷網絡會議」，期盼藉由專題演講、業務報告、案例經驗分享與工作心得交流，強化和深化跨機關的整合性服務工作。

會中，邀請金城國中新住民學習中心組長劉家君介紹該中心建置理念，以及新住民輔導證照、成人識字班及培力計畫等相關業務；另由財團法人金門縣婦女權益促進會社工員林淑芬就社區服務據點與新住民家庭特殊個案需求，分享如何提供服務及設計完整規畫。

該站也針對新冠肺炎的防疫措施、新住民培力發展資訊網、跨國（境）婚姻媒合常見違法案例，以及新住民發展基金進行介紹和宣導。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，新住民家庭的需求及培力展能面向非常多元，希望藉由召開網絡會議，深化公私部門資源連結，提升服務品質及營造關懷新住民的友善環境。

移民署金門縣服務站今天邀集相關公、私部門，進一步整合新住民相關服務資源。（移民署提供）

(中時 )