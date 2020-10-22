為落實普惠金融，永豐銀行22日宣布推出全台灣首張外籍移工專屬信用卡－「永豐銀行SEA鈦金商務悠遊卡」。永豐銀行表示，為提供移工更便捷的在地金融服務，永豐銀行量身打造「SEA鈦金商務悠遊卡」，讓以往在台灣只能以現金消費的移工享有更便利的刷卡支付方式，除了一般刷卡消費回饋，更提供日常必需的電信費刷卡優惠以及交通票卡功能等，串聯移工生活金融生態圈，提升金融服務的便利性。

因應外籍移工生活必需的電信消費，永豐銀行指出，也提供申辦電子／行動帳單的移工卡友，享亞太電信、遠傳電信及台灣大哥大消費加碼回饋，最高3％刷卡金。此外，若刷卡支付全額機票則享有3,500萬旅平險及不便險保障。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，全台灣約70萬名移工，在台工作年限最長可至14年，台灣已成為他們的第二個故鄉，各地都有因應其日常需求形成的商圈，每逢休假日往往可見大批移工聚集，商圈內包括購物、美食等都是移工的主要消費所在。永豐銀行近年大力推廣普惠金融，期望為社會大眾提高金融服務的便利性，特別推出「SEA鈦金商務悠遊卡」，為以往在台灣只能付現消費的移工，提供更便捷的支付選擇；即日起，移工至永豐銀行全台分行或11月起至全台37家INDEX（Indonesia Delivery Express）門市索取信用卡申請書，填寫完成申請書連同在台居留證、護照及工作薪資證明等相關文件，免貼郵票即可投遞至郵筒寄件。

吳建毅表示，為讓移工享有更便利的在地金融服務，永豐銀行「SEA鈦金商務悠遊卡」串聯移工生活金融生態圈，除了提供國內消費0.6％、國外消費1.5％刷卡金回饋無上限，同時結合悠遊交通票卡功能，讓移工在台灣搭乘大眾交通更方便。

(工商 )