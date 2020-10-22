大陸一名王姓人夫與楊姓妻子婚後育有2子，楊女自2018年起，與韓姓表哥發生不正當男女關係，2019年1月間，表兄妹見２個孩子在睡覺，竟在楊女住處的客廳激戰，不料啪到一半，王男正巧返家目睹2人姦情，本想拿菜刀嚇阻，卻反遭妻子及韓男聯手殺害，這起命案細節曝光。

據《瀟湘晨報》報導，2019年1月8日晚上8時許，韓男見表妹夫拿刀的手抓住頂在牆上，表妹便搶過菜刀，朝丈夫的右頸部劃了一刀，韓男接著接過菜刀，朝表妹夫的背部砍了一刀，2人再拿木棒狂打頭部、背部，導致王男當場死亡。

2019年1月2６日，死者的兄弟找不到在王男，又發現楊女在化糞池掏糞，發覺事情不單純，不料卻在返家路上接獲楊女電話，告知已找到王男的屍體。

經法醫鑑定，王男是被遭鈍器多次打擊頭部，致使顱內出血、腦組織挫裂傷死亡，右側頸部創口傷屬輕微傷。判決書指出，一名李姓證人透露，楊女曾試圖一人攬下罪行，堅稱人是她一個人殺害王男。後來韓男也翻供否認參與作案。

當地法院日前將楊女依故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，限制減刑。韓男犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行。

(中時新聞網)