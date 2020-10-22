嘉義市今年晉升百歲人瑞的阿公李水火、阿嬤林黃勤都出生於農家，生活勤儉規律

，吃苦當作吃補，阿嬤還義賣自己創作的作品做公益，市長黃敏惠22日探訪2位人瑞，贈送總統府敬老狀、重陽節賀匾、禮金及營養禮金等祝賀健康呷百二。

黃敏惠探望百歲人瑞李水火阿公及林黃勸阿嬤，贈送金牌、福袋、壽桃、壽麵、蘋果禮盒、人瑞營養禮金5000元、重陽禮金1萬2000元、重陽節賀匾、總統府敬老狀、衛福部金牌共10樣，象徵十全十美。

黃敏惠表示，很高興李水火阿公、林黃勤阿嬤今年晉升百歲人瑞，林黃勸阿嬤家族和樂幸福，還送她親手做的漂亮荷包，她很開心，很感謝長輩認真打拼為台灣打好基礎，讓世世代代能接手繼續創造幸福。

李水火阿公出生於嘉義市角仔寮（今頂寮里）的農家，物欲低、勤儉樸實，自己盥洗更衣、刮鬍子、剪指甲、摺疊被褥，四代同堂，曾孫輩念研究所、大學或高中，假日家人相聚，阿公很享受天倫之樂。

李阿公說，他偏愛酸與甜，喜歡用韓式泡菜佐餐，甜食令他心情愉悅，騎腳踏車當運動，有菊鷹牌的腳踏車陪伴到他95歲時才退役。

林黃勸阿嬤出生於民族路的農家，儉樸持家，每天清晨4時起床，練氣功、外丹功，保持身體柔軟度，她百歲了還會搭兒媳的車一起去買菜，燒煮紅燒豆腐、紅肉、青菜。

林黃阿嬤做刺繡、荷包、練書法、畫水墨、山水彩畫，10多年來創作百餘件作品，她開展並義賣作品，所得全部捐給慈善機構。

嘉義市長黃敏惠（前排右）贈送重陽節禮金及各式禮品，祝賀百歲人瑞林黃勤阿嬤。（廖素慧攝）

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