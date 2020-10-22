美國職棒世界大賽本週登場，週三、四前兩戰後休兵一日，緊接著週末到週一三連戰，最少五戰就能產生本季總冠軍，光芒與道奇的對戰組合中，達人主推小分頻頻出現，以球隊氣勢看，輸贏面則看好道奇有機會在今年挑戰奪得桂冠成功！

兩聯盟冠軍戰都打到第七戰才分勝負，而巧合的都是較生澀面孔的光芒、勇士在聽牌優勢下被逼至絕境，光芒將士用命拉下公敵太空人；勇士卻輸在跑壘經驗與道奇優異守備及全壘打攻勢出局；道奇近年分區封王次數不勝枚舉，進入季後賽體驗高壓競爭早成習慣，世界大賽前以逆轉之姿晉級迎敵，自然比光芒更多了一分自信。

喜歡玩大小的彩迷更不可錯過這次機會來持續追小，季後賽拚防守、打小球、玩戰術的大原則在各運動皆然，這是構成小分的第一大影響因子。再從數據面看，本季季後賽初期美聯賽事得分偏高，國聯總分則多半走低；道奇外卡輪對教士兩戰4：2、3：0全開小分；國聯冠軍賽六、七戰再是3：1、4：3逆勢出線。尤以過程中明星外野手貝茲屢屢美技沒收對手全壘打，短期賽事有時就是必須信邪！如此驚人的銅牆鐵壁，當然增添對手掛蛋機率。

團隊季後賽數據也可略窺端倪：撇除已經淘汰的球隊，季後賽投手自責分率榜，目前就是由光芒和道奇以3.36並列最佳。打擊端道奇0.256打擊率也是現存最佳，但光芒就僅有0.209的表現；在預期對方火力不強的前提下，道奇勢必更強調以守為攻的重要，這當然也有助造就小分賽果出現。

表定的七場世界大賽，都在大約早上八點開打，運彩全場次開售場中投注，此外也有提供總冠軍系列賽結果，以及每場比賽的特別項目投注，喜歡美職的朋友一定要把握封關前最後機會，若沒跟到，就要等明年開季囉！

(中時新聞網)