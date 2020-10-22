過往提到英超開季不敗球隊，球迷腦海中浮現的應該是曼城、利物浦、切爾西等豪門，或者是曾經在2003-04賽季締造英超至今唯一全季不敗的兵工廠。誠然，以上幾隊確實都當過不敗勁旅甚至常勝將軍，2018-19賽季相信球迷記憶猶新，開季進行了12輪比賽，曼城、利物浦和切爾西都仍然未嚐敗績，藍軍第13輪不敵熱刺率先掉隊，曼城第16輪負於切爾西中止不敗紀錄，獨走的利物浦直到第21輪才敗走曼城。上賽季紅軍一枝獨秀，第5輪過後再無其他不敗球隊，利物浦前27輪豪取26勝1和，分別拉出一波8連勝和一波18連勝，直到0：3意外敗給沃特福德才結束這近乎完美的不敗紀錄。

不過花無百日紅，風水輪流轉，切爾西和曼城都在本季第2場比賽就輸球，利物浦3連勝後遭遇滑鐵盧，作客2：7不敵阿斯頓維拉。本季戰罷5輪，還剩兩支不敗球隊，可能大家都沒想到會是他們。榜首是4勝1和的艾佛頓，排名第2的則是上季重返英超後驚險保級成功的阿斯頓維拉，戰績4戰全勝。

艾佛頓上季半途由義大利人安切洛蒂(Carlo Ancelotti)接手，安帥執教的歷史輝煌，是史上第一名在四大聯賽(英、德、義、法)都奪冠的教練，執教皇馬期間雖然沒能在西甲稱霸，但也贏得國王盃、歐冠、歐洲超級盃和世俱盃等多項冠軍。上季志在調整出艾佛頓的最佳陣型，也讓陣中的兩名潛力股理查利森(Richarlison)和卡爾沃特-勒溫(Dominic Calvert-Lewin)打出良好默契，本季開幕戰在客場1：0爆冷擊敗熱刺，加入了哥倫比亞名將哈梅斯.羅德里格斯(James Rodríguez)後，太妃糖的進攻更是如虎添翼，4連勝讓排名穩居第一。上週主場迎戰利物浦兩度落後但兩度追平，雖然終場前因為一個有爭議的VAR判決吹掉利物浦前鋒馬內的進球，但艾佛頓整體的表現，仍無愧收下這1分積分。

阿斯頓維拉是英格蘭老牌勁旅，曾在1982年勇奪歐洲冠軍盃(歐冠聯賽前身)冠軍，是僅有5支曾贏得歐洲冠軍的英格蘭球隊之一。現任總教練迪恩.史密斯( Dean Smith)是未滿50歲的英格蘭少帥，球員時代後衛出身，但從未踢過頂級聯賽。和安切洛蒂相比，迪恩.史密斯可說是沒沒無聞，2018年接手降級的阿斯頓維拉，將球隊帶進附加賽但未取得升級，2019-20賽季則搶下英冠亞軍，如願重返英超。

維拉本季起步4連勝，與賽程的安排也有一點關係，原本的開幕戰因為對手曼城8月參加歐冠而得以延後，躲過強敵的維拉隨後如願獲得兵工廠的阿根廷門將馬丁尼茲(Emiliano Martínez)加盟，取代受傷的希頓(Tom Heaton)把關，而馬丁尼茲首戰即撲出一個十二碼，幫助維拉1：0力挫謝菲爾德聯，第2仗再以3：0客場擊敗升班馬富勒姆。

維拉陣中原本就有兩名備受豪門關注的英格蘭國腳明斯(Tyrone Mings)和格拉利許(Jack Grealish)，今夏以破隊史轉會費買下布倫特福德前鋒沃特金斯(Ollie Watkins)和租借切爾西的英格蘭國腳巴克利(Ross Barkley)都是即戰力，沃特金斯是主帥史密斯在執教布倫特福德時發掘的球員，如今兩人在維拉重聚，更令人意想不到的是，氣勢如虹的維拉第3場聯賽面對衛冕冠軍利物浦，竟然打出7：2的驚天大冷門，而沃特金斯不但攻進個人生涯第一個英超進球，而且還完成了「完美的帽子戲法」，分別以右腳、左腳和頭槌各進一球。上週維拉作客萊切斯特城，儘管不被看好，卻憑著巴克利90分鐘的進球，再以1：0氣走狐狸，成為本季唯一全勝隊伍。

艾佛頓本週(10/25)晚間10點，迎來另一個考驗，作客對壘3連不敗的南安普敦，聖徒近況不錯，主場不會輕易讓太妃糖帶走勝利，南安普敦(+1)主勝是不錯選擇。兩隊近6次交手，每一場雙方都有進球，總進球數都是2-3球，這兩個玩法也可以參考。維拉則10/24凌晨在主場迎戰另一支升班馬里茲聯，維拉是目前全英超防守最佳隊伍，4輪比賽只失2球；而里茲聯經過前兩輪比賽與對手大鬥進球的瘋狂演出後，近3輪在防守上大有改善，雖然只拿下1勝1和1敗，但僅失2球的表現可說漸入佳境。估計這場比賽小分(2.5球)機會較大。

(中時新聞網)