通霄鎮街區隨處可見鐵塔與電纜線。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮設有台電公司通霄發電廠，為輸送電力，高壓電塔林立，引起鎮民反感，要求台電將電纜線地下化，還給通霄美麗天空，經鎮公所協調，台電預計明年初將通霄鎮都市計畫區內161kV、69kV輸電線路下地，避免影響鬧區商家與交通，將從中正路改道中山路，往台1線轉至平元里方向施作。

通霄鎮長陳漢志指出，台電電塔在通霄多年，鎮民期待電纜線地下化，目前台電公司電纜線地下化工程，分為3大方向進行，台電公司預計在明年1月發包、施作地下化工程，將都市計畫區域內161kV、69kV電纜線全數下地，之前有民眾反映工程若走中正路會影響商家生意與洽公，因此確定改道。

陳漢志表示，電纜線地下化工程預計從中正路改道至中山路，往台1線方向後轉至平元里，對鬧區及行政機關之交通影響較小，平元里平新路部分路段，經里長及代表會主席努力，除了台電電纜線外，其他管線皆已下地，但台電表示今年地下化預算用罄，明年將優先辦理。

配合通霄發電廠第一期更新擴建計畫，新建的345kV超高壓輸電線路成功度過今夏用電高峰，但紅白配色的高聳電塔很顯眼，居民對高壓電塔緊鄰住家耿耿於懷，陳漢志說，依據台電與居民達成協議，目前縣府、水利署積極進行通霄溪溪畔河川治理規畫，未來1至5號鐵塔電纜線將沿河川下地，公所會持續監督。

(中時 )