豐原區書香卓越典範圖書館展示謝文達駕駛的2公尺「新高號」復刻機。（王文吉攝）

波音737模擬機於台中市豐原區書香卓越典範圖書館提供民眾體驗，10月24日及31日上、下午時段共計120名額。（台中市文化局提供／王文吉台中傳真）

波音737模擬機設備相當逼真，進入機艙從機師視角飛行，可實際操作「起飛」或「降落」模式。（台中市文化局提供／王文吉台中傳真）

波音737模擬機設備相當逼真齊全，進入機艙從機師視角飛行，可實際操作「起飛」或「降落」模式。（台中市文化局提供／王文吉台中傳真）

無法出國沒關係，來豐原就能體驗「一日機師」！台中市文化局紀念台灣飛行先驅謝文達首航百周年，於豐原區書香卓越典範圖書館舉辦「台灣第一飛行家謝文達特展」，並引進波音737模擬機艙提供親子體驗自駕飛機、翱翔天際，24日及31日上、下午時段共計120名額。

謝文達1901年出生於為葫蘆墩街田心庄（今豐原區田心里），16歲那年觀賞美國特技飛行家亞瑟·史密斯在台中的表演之後，立志學習飛行。謝文達台中一中第一屆畢業後，前往日本伊藤飛行機研究所就讀，以優異成績畢業，1920年在東京舉行的飛行競賽中獲得第3名。

當年10月17日謝文達駕駛伊藤式惠美五型機「新高號」，在台中練兵場(今台中市東區干城一帶)上空進行「鄉土訪問飛行表演」，迴旋市區後，第一站飛向葫蘆墩，象徵向故鄉致敬。同月底，謝文達另於台北練兵場(今萬華區南邊)進行2場飛行表演，轟動全台。

2020年是謝文達駕機首航百周年，文化局日前舉辦「豐原飛嚮曲」紀念活動，並在豐原區書香卓越典範圖書館辦理「首航百年—台灣第一飛行家謝文達特展」，展示謝文達生平事蹟及相關文獻文物及2公尺「新高號」復刻機，現場也設置波音737飛行模擬機艙。

波音737模擬機艙設備相當逼真，進入機艙從機師視角飛行，可實際操作「起飛」或「降落」模式，還可選擇起降國內線及國際線的不同機場，讓操作者挑戰自己的駕駛技術。

台中市文化局開放10月24日及10月31日機艙駕駛體驗，由教官現場解說指導。文化局表示，1天限定60人體驗，並分上午、下午兩時段，無事先報名，須至現場排隊拿取號碼牌，於上午8時50分及中午12時50分開始發放各30張，現場依順序叫號，每人體驗時間為5分鐘。

文化局強調，模擬機艙為精密設備，若遇體驗人潮踴躍而導致機器一時過熱，須讓機器臨時休息或進行調校，謹請見諒並耐心等候。

(中時 )