大陸不鏽鋼緊固件大廠東明-KY(5538)發言人柯文玲表示，第一季營運受到大陸疫情衝擊，第二季即迅速回復正常，第三季單月產量持續攀高，營運可望持續比第二季成長。展望第四季，預期國際鎳價將維持高檔，公司的產品價格與鎳價為正相關，加上中國持續增強內需力道，對第四季看法審慎樂觀。

東明-KY今日舉行線上法說會。今年第一季，大陸爆發新冠肺炎疫情，東明-KY旗下浙江東明有1至1.5個月受疫情影響，幾乎全部停產，第一季營運也來到低點。第二季後，大陸疫情緩和，公司出貨在回復正常後，呈現持續增長的態勢。

柯文玲表示，浙江東明2月幾乎未營業，3月產量迅速回復正常，4月即創歷史新高，第三季以來也持續攀升；公司持續提升產能及產量，今年產能及產量持續增加，全年產量預計年增1萬噸至8.5萬噸。銷售量也是逐年增長。

東明-KY今年以來營收逐季上升。第三季營收24.6億元，比第二季的23.69億元增加約3.8%，加上鎳價帶動不鏽鋼價上揚，單季毛利率比第二季上升，單月毛利率來到17、18%接近20%，第三季營運樂觀。

東明-KY發言人柯文玲表示，公司今年不鏽鋼螺絲、螺帽銷售持續成長，優於同業表現。主要是浙江東明的銷售產業應用廣泛，可分散風險及營收穩定度，像是航太、汽車僅占業績比重約1%，新能源占比較大，太陽能大約占5~6%。

東明-KY看第四季仍樂觀，公司主要營運在中國內需市場，受中美貿易戰及疫情影響，中國政府對基礎建設持續加大力度。以及新的需求出現，像是非洲豬瘟，帶動食安概念的蓄牧業。以及疫情帶動之醫院相關防疫需求。

在成本及價格上，鎳價與公司的產品價格呈現正相關。柯文玲表示，鎳因新能源需求強勁；加上環保意識，使礦區成本提高，鎳價可望維持高價。公司的產品價格也可同步反應。

東明-KY將持續擴產，今年資本支出預估2500萬人民幣。公司持續致力強化中國內需競爭力，達成未來市占率穩定成長。為保持長期的競爭，對未來的投資仍是優先考量。股利往年的盈餘配發率約為六成。

東明-KY第一季營收15.98億元，毛利率10.29%，淨利1449萬元，每股淨利0.09元為低點。第二季營收及獲利回復年成長，單季營收23.69億元，毛利率提升至12.64%，淨利1.25億元，每股淨利0.75元，優於去年同期的0.65元。

上半年營收39.67億元，較去年同期的42.42億元下滑6.47%；毛利率11.69%，略低於去年同期的12.03%；淨利1.4億元，年減約17%；EPS 0.83元。

(時報資訊)