一名網友表示，近日接到一通電話，通知她「健保欠費」，不過她一聽到對方口音就發現是詐騙電話，她將對話PO上臉書後，馬上引起網友討論。

原PO在臉書《爆怨2公社》發文指出，對方在電話中自稱是健保局人員，電話一接通就直接問：「妳有欠費妳知道嗎？妳叫什麼名字」，不過由於對方「大陸腔」非常明顯，馬上被她當場識破，並反問：「我幾時在大陸保健保了？而且大陸幾時有健保了？」。

對方回答：「這裡是台灣健保局」，原PO又接著問：「那我請問妳，台灣健保局總局在哪？」對方只回答在台北，這時原PO立刻嗆聲：「廢話台北哪啊？東區、南區、西區、還是北區？」，對方被逼急了竟惱羞怒罵「妳就是欠健保費，給妳帳號妳不轉就停卡」。

網友看到後紛紛回應「最近大陸口音的電話真的很多」、「現在的詐騙越來越沒誠意」、「健保欠費不會停卡啦！請他更新資訊」、「高手連名字都不知道」、「接到這種跟她說台語他就不會說了」。

還有內行網友點出，衛生福利部2013年成立時，已將原本的健保局改組為「衛生福利部中央健康保險署」，也就是健保署；此外，健保卡欠費也不會停卡。

中天新聞 洗牙、補牙！ 健保署揭牙科最常盜領保費手法

(中時新聞網)