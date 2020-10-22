倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開低走高，終場上漲39.78點，漲幅0.31％，收在12,917.03點；櫃買指數則震盪走低，下跌0.46點，跌幅0.28％，收在165.57點；三大法人進出方面，外資轉買67.38億元，投信續賣8.31億元，自營商賣超10.24億元，惟外資法人於台指期買進3,895口多單，累計淨多單部位為31,361口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖在美國總統大選不確定性因素、刺激方案卡關的心理衝擊下，使盤前台指期一度重挫101點。不過受惠消費性電子新品備貨、宅經濟、遠距應用需求，及傳統貨品需求回溫，中華經濟研究院大幅上修今年國內經濟預測值至1.76％，較7月預測值成長0.43％，高於中央銀行及行政院主計總處預估的1.6％、1.56％，在實質經濟面支撐下，台股尾盤得以急拉翻紅。

個股方面，本周納入投資組合的興能高，奪下蘋果Beats Flex電池大單，產能滿載至明年。雖22日創近期新高後留上影線，不過在趨勢走多、內外資法人大戶偏多心態下，若股價23日能持續收紅，後市仍有上漲機會。

選股方面，在不確定性因素干擾，股價反覆上沖下洗、震盪過程中，部分高基期、高位階個股，即便基本面看好，漲多就是最大的利空，一旦獲利回吐賣壓出籠，股價就容易開高走低，操作上不宜過度追高。反觀部分股價經修正、籌碼經沉澱，且低基期、低位階轉機個股，近期則獲得法人青睞、股價表現相對強勢，如麗清、華邦電、雍智科、玉晶光、大同等，逢低皆可留意。

(工商 )