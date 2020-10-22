證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市多頭架構依舊穩固，惟短線行情已初見回檔雛形，預估短期內下方仍具空間。

美國眾議院議長佩洛西表示，在48小時之內，民主黨與共和黨必須就最新一輪的刺激法案達成協議，否則國會將無法於11月3日大選前通過此案。佩洛西與財政部長穆努欽目前仍持續進行談判，但雙方歧見仍大，至今依舊無法取得共識。促使失望賣壓再度湧現，美股四大指數21日再度全面收黑，道瓊指數終場下跌97點，以28,210點作收，跌幅0.35％。

美國共和黨目前對該紓困法案所提出的預算額度為1.8兆美元，且其議員強烈拒絕大於黨內所提出的金額提議，惟民主黨期望紓困案規模可達2.2兆美元，雙方就此問題點至今仍喬不攏。由此可見，兩黨要於選前達成協議可能性似乎不大，且即便達成協議，該法案仍需要時間提交參議院通過。

美國經濟褐皮書於台北時間22日凌晨公布，其內容顯示消費者支出有所提升、製造業也適度成長，惟部分區域的商業房產價格仍持續惡化。展望後市，雖經濟前景目前仍普遍樂觀，但未來不確定性仍高。

個股方面，本周納入投資組合的中信金，目前股價位居低檔區，已突破月線、初具向上走升之雛形。

(工商 )