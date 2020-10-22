華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股22日持續震盪，早盤開低震盪後，尾盤又拉回平盤之上，終場上漲39點，以12,917點作收。

大盤受美國11月3日選舉變數影響，盤面觀望氣氛濃厚，成交量始終無法有效放大，加權指數維持萬三關前震盪，盤久必跌的疑慮籠罩市場，但投資人與其擔心是否下跌，不如檢視手中持股，縱使台股下跌，好的個股也不見得會跟著走跌，所以操作秉持平常心看待，選股為重。

個股方面，本周納入投資組合的欣陸，營造、建設、汙水處理三大獲利引擎持續運轉，未來營運有機會持續成長。

(工商 )