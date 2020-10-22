逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:102020/10/22 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股22日持續震盪，早盤開低震盪後，尾盤又拉回平盤之上，終場上漲39點，以12,917點作收。 大盤受美國11月3日選舉變數影響，盤面觀望氣氛濃厚，成交量始終無法有效放大，加權指數維持萬三關前震盪，盤久必跌的疑慮籠罩市場，但投資人與其擔心是否下跌，不如檢視手中持股，縱使台股下跌，好的個股也不見得會跟著走跌，所以操作秉持平常心看待，選股為重。 個股方面，本周納入投資組合的欣陸，營造、建設、汙水處理三大獲利引擎持續運轉，未來營運有機會持續成長。 (工商 ) #欣陸 #華冠投顧 #丁彥 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:092020/10/21 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:092020/10/21 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:092020/10/21 財經 中職》悍將推「新莊王」索沙搶勝 贏球封王輸球淘汰 11:002020/10/22 體育 迎利多 PCB設備廠看俏 04:102020/10/21 證券．權證 《晨間解盤》買盤偏向短打 業績股接棒輪漲(倫元投顧提供) 09:082020/10/21 財經 網飛Q3新增訂戶 四年新低 04:102020/10/22 全球財經 12吋矽晶圓夯 明年Q1漲5％ 04:102020/10/22 財經要聞 台股12,900上遇壓 籌碼偏空保守看待 11:532020/10/22 財經 《生醫股》要賠48億元 藥華藥臉綠 09:422020/10/22 財經 財經熱門新聞 脫鉤大選？美元崩潰快了 專家洩暴殺35％時機 - 要聞 華為急了！驚恐川普又狙殺 遊說北京出手救 - 財經 川普怕TikTok有理由 好萊塢級短片對手只撐半年就收攤 - 財經 幫特定大戶搶股票 金管會恐對康和證開罰 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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