為改善大新竹地區的水情，水利署22日於新竹南寮水利新創基地舉辦「新竹海淡緊急供水計畫座談會」，讓潛在水處理廠商可提前瞭解初步規劃內容，以利後續可儘速建置緊急海淡設施供應大新竹地區民生及產業用水，本次座談會共有12間廠商約30餘人參與，廠商反應熱烈。

水利署表示，台灣今年至今颱風未登陸帶來雨量，加上春雨及梅雨降雨量少，全台水情吃緊，已宣布桃園、新竹、苗栗及台中供水區實施夜間減壓供水，並停止桃園、新竹及苗栗3縣市部分灌區二期稻作供灌，而除上述措施及透過各項調配水源措施外，亦積極辦理各項新增水源之可行性規劃作業；由於海水淡化可於短期內建置模組化機組，故擬以緊急採購辦理相關作業，並與新竹市府及有關單位進行用地協調。

水利署指出，「水利新創科技研發及測試展示基地」位於新竹南寮的原海水淡化模廠廠房，用地面積約2公頃，可立即提供海淡設備用地約1公頃，規劃緊急海水淡化預計產水13,000噸/天，並沿頭前溪自行車道旁空地新設臨時輸水管線輸送海淡水至湳雅淨水場內，並經由既有自來水管網系統供應大新竹地區用水。

(工商 )