新冠肺炎疫情爆發以來，改變全世界，也改變企業設置辦公總部的策略。高力國際和德事商務中心表示，疫情後的企業，規劃辦公室的策略，紛紛改弦易轍，有些轉向商務中心租賃，並且增加辦公室規劃的隱私性，有些企業，甚至明確要求辦公桌區隔1.5公尺的座位距離。

德事商務中心今（22）日舉辦「2020年及2021年經濟與產業發展座談」，指出台灣年初爆發新冠疫情後，導致許多企業改變辦公室使用策略。

例如第二季開始，企業將員工分成多組，分別在不同地點上班，避免群聚感染。

德事商務中心總經理莊孟瑜表示，疫情爆發後，最明顯的改變是大型企業嘗試「去中心化」、跨國企業更需要彈性辦公空間，在疫情後新增的租戶中，以金融相關產業增幅達64％為主流。

再者，從今年第三季起10人以上的辦公空間需求，比往年新增30％。

其中22％，都是20人以上的客製化辦公空間。

高力國際指出，由此顯示，大型跨國企業已從再以租賃或買賣辦公室的傳統思考策略，轉而尋求商務中心，規劃彈性辦公空間的明顯改變。隨著台灣疫情控制得當，企業已陸續從遠距或分組上班，回歸原本的辦公室使用習慣，但在場域的選擇和規劃上，轉向商務中心租賃，並且增加辦公室規劃的隱私性，有些企業，甚至明確要求辦公桌區隔1.5公尺的座位距離。

(工商 )