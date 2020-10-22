全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情未緩，生技醫療產業的發展成為全球關注議題。經濟部中小企業處於21日舉辦2020「中小企業商機媒合交流會」，鎖定生醫主題，邀請15家創新研發型企業，展出醫療器材、檢測平台、應用生技等領域具未來潛力的應用產品，加強異業合作，超前部署全球商機。

經濟部中小企業處蘇文玲副處長在致詞時表示，肺炎疫情急遽改變人們的生活型態，而人口高齡化則是持續的社會趨勢變遷，這些都將對產業、經貿發展產生重大變革。人們對維護健康、強化精準醫療及照護品質的意識更為增強，相關技術與產品需求也明顯增溫。台灣中小企業的創新能力和彈性靈活有目共睹，應趁此關鍵時刻，發揮所長並加強策略合作，強強聯手共同拓展事業版圖、插旗國際市場。

這次活動也邀請誠鼎國際董事長劉致顯，就全球產業趨勢的觀察，分享「後疫情時代生技醫療發展趨勢與契機」專題演講，為與會貴賓精闢解讀如何佈局國際市場，獲得熱烈迴響。

精準且輕巧、優質且平價的醫療器材，讓居家也能有等同醫院的照護品質，全球市場需求持續擴大。宇心生醫開發出全球最輕巧、醫療級的12導程心電圖智慧判讀系統，結合整合式電導、App與雲端系統操作、AI判讀等技術，能隨時進行ECG檢查並回傳報告，大幅節省回診時間和醫療成本；福芯科技的經皮神經電刺激器，為醫院復健等級的中週波治療儀，口袋型設計，外觀輕巧操作簡單，可隨時使用於疼痛舒緩；貝克生醫針對食道癌治療開發從鼻腔置入的食道置放器，多顆充氣氣球裝置設計，能依照病患情況調整放射管束位置，為患者提供穩定、降低副作用的有效治療，已獲多國專利及上市許可；這些創新產品，都在本次展出中獲得極高的詢問度。

如何有效治療癌症一直是生醫領域努力的目標。精拓生技從事臨床循環腫瘤細胞之活細胞分析，建立H.O.P.E.個人化抗癌藥物檢測，僅須從病患身上抽血20ml，就能最多測試15種藥物，協助醫師找到最佳用藥方針，減少病患負擔；奈威生技將老藥新用，研發出可逆轉癌症抗藥性口服新藥AN-845，可有效抑制胰臟癌、腦癌、肝癌等多種癌細胞增生。養生保健方面，台灣粒線體自草本植物中純化出具有提升粒線體功效的萃取物，用於開發抗老化保健產品；益之堂科技將技轉自農委會技術發揚光大，開發多樣化水性魚油保健與護膚產品，吸引不少業者的目光。

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