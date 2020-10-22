金馬影帝李康生近期正忙於宣傳主演的電影《馗降：粽邪2》，受好友公益音樂人范景翔之邀，特別抽空擔任關懷ME/CFS慢性疲勞全球公益大使，兩人並首度創作《慢人SLOWMAN》公益影像作品，由藝術本源、電影人精神關懷ME/CFS慢性疲勞、社會隱形患者、新冠COVID-19患者，獲MILLIONS MISSING(百萬失蹤國際公益基金會)，將於丹麥、英國、加拿大等地區國際公益平臺發佈，也是李康生首度為全球公益專案拍攝影像作品。

值得一提的是,，兩位好友生日相差三天，李康生此次擔任公益大使，並於20日生日當天在FB社交平臺PO文「覺得有希望，生日時做公益很快樂」，獲國際公益組織、人士響應；而發起人范景翔生日為23日，今年兩人攜手公益如同生日之作，由衷感謝父母及每位支持者，更將生日許願迴向世界「平安、健康、和平、圓滿」，希望作品的正能量，帶給社會更多善意、關懷、互助與溫暖。

李康生（左）受邀與范景翔一同創作公益影像作品。（范禾文化提供）

此次《慢人SLOWMAN》公益影像作品以彩色對比與黑白記錄二個風格呈現，分別表達關懷社會隱形患者心理狀態，與對疾病歷史的生命敬畏。丹麥政府公益代表HELLE RASMUSSEN看見樣片後深受感動，邀約作品加入明年5月12日全球ME/CFS慢性疲勞關懷日世界公益行動影像展覽中。作品中，范景翔與李康生對話關於慢人SLOWMAN的定義解讀、慢生活狀態與抗疲勞方式。李康生表示慢生活是一種狀態與生命的內涵，自己的慢生活美學學習對象是蔡明亮導演，他的生活中有著慢生活美學，如種植有機蔬果、健康烹飪、作品中宣導真我意識等；而他的抗疲勞方式則是每日飲用2000cc的水、充足睡眠與運動。

(中時 )