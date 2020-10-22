北投影視音園區綠美化及新興公園景觀改善工程預計2021年完工，其中工程規畫囊括新興公園及周遭人行道興建占地1.4公頃，北市議會教育委員會22日前往考察，議員陳重文指出，台北表演藝術中心也預計明年完工，這些重大建設完工後，將帶動附近商機，新興公園景觀也會吸引民眾前來，他希望北市可以提供更多就業機會，未來可以考慮將白晝之夜移到北投來辦。

稻香里長張義博痛批，園區施工未做好安全管理，東北季風每天吹拂，施工鐵皮被大風吹的猛烈搖晃，傳出陣陣巨響，周遭里民膽戰心驚。（吳康瑋攝）

陳重文指出，影視音區的施工現場與里民生活區域比鄰，目前卻僅以一片鐵皮相隔，擔心小孩或寵物意外跑進去會遭遇危險；稻香里長張義博也痛批，園區施工未做好安全管理，東北季風每天吹拂，施工鐵皮被大風吹的猛烈搖晃，傳出陣陣巨響，周遭里民膽戰心驚，他要求加強園區安全管理，讓里民安心。

議員陳重文指出，北投影視音區的施工現場與里民生活區域比鄰，目前卻僅以一片鐵皮相隔，擔心小孩或寵物意外跑進去會遭遇危險。（吳康瑋攝）

議員陳重文指出，北投影視音區的施工現場與里民生活區域比鄰，目前卻僅以一片鐵皮相隔，擔心小孩或寵物意外跑進去會遭遇危險。（吳康瑋攝）

議員陳重文指出，北投影視音區的施工現場與里民生活區域比鄰，目前卻僅以一片鐵皮相隔，擔心小孩或寵物意外跑進去會遭遇危險。（吳康瑋攝）

張義博指出，園區內有座公園遊樂場，原先為在地里民茶餘飯會相聚談天、帶小朋友運動的場域，但遊樂場地面卻採易滑材質，讓幼童玩耍時，隨時有可能滑倒，他希望工程可以將周遭民眾生活需要，併入施工考量，還給里民一個安全的生活環境。

議員陳重文指出，北投影視音區的施工現場與里民生活區域比鄰，目前卻僅以一片鐵皮相隔，擔心小孩或寵物意外跑進去會遭遇危險。（吳康瑋攝）

另外，北藝位於捷運劍潭站西側，預計在2021年4月完工，但宣傳及便民措施卻大大不足，民眾除看到一顆巨大圓球豎立在車道邊外，對北藝有什麼規畫一問三不知，士林區福林里長江美珠指出，北藝旁便是士林夜市商圈，每到假日周遭停車需求龐大，她希望北藝可以釋出部分車位，提供讓里民方便使用。

北藝總監王孟超指出，北藝擁有一座1500席的大劇院及兩座800席的中型戲劇廳，劇場區域位於三至七樓之間。（吳康瑋攝）

北藝總監王孟超指出，北藝擁有一座1500席的大劇院及兩座800席的中型戲劇廳，劇場區域位於三至七樓之間。（吳康瑋攝）

北藝總監王孟超指出，北藝擁有一座1500席的大劇院及兩座800席的中型戲劇廳，劇場區域位於三至七樓之間。（吳康瑋攝）

對此，北藝總監王孟超回應，北藝擁有一座1500席的大劇院及兩座800席的中型戲劇廳，其空間總樓地板面積為17743.98坪，地下一樓為停車空間、一樓為服務大廳、二樓具有有挑空大廳、三至七樓層為劇場區域，其中停車空間有汽車200個、機車350個，未來北藝將研擬優惠措施給里民使用。

(中時 )