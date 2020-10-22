世界網球賽事今年受到新冠疫情影響甚鉅，不僅四大滿貫賽之一的溫布頓取消，男子賽程中1000積分等級的年度9項大師賽也停止了6項，只剩辛辛那提、羅馬以及下個月初的巴黎大師賽，再低層級的500、250積分賽事更是取消的一塌糊塗，好在ATP(Association of Tennis Professionals)官方積極協商籌劃新的賽事造福球迷，接連兩週在德國科隆舉行的科隆室內賽和科隆錦標賽就是其二。

第一站的科隆室內賽於上週畫下句點，由世界排名第7的23歲地主A.茲維列夫(Alexander Zverev)奪得冠軍，他4場比賽只失1盤，決賽以(6-3,6-3)兩盤輕取世界排名第22的加拿大小將奧格阿利亞西米(Felix Auger-Aliassime)狀態極佳！現正進行的第二站科隆錦標賽卡司比上週更為亮眼，在奧格阿利亞西米之前還有世界排名第12的加拿大一哥沙波瓦羅夫(Denis Shapovalov) 以及第9的阿根廷好手史瓦茲曼(Diego Schwartzman)，A.茲維列夫想要在自己祖國拿到2連冠恐怕不是那麼容易。

翻開歷史對戰，茲維列夫與沙波瓦羅夫有過5次對決，帳面上看起來茲維列夫3勝2敗佔了上風，但實際上近兩年的兩次交手都是由沙波瓦羅夫取得勝利，茲、沙兩人本週很有可能在4強賽碰頭，建議喜歡高賠的朋友們考慮沙波瓦羅夫不讓分勝。若是不幸茲維列夫取勝，大家不用太過灰心，因為我們還有投注機會！茲維列夫與史瓦茲曼共交手過3次，第一次是2014年相隔已遠且對戰土地是奧地利基茨比厄爾的泥地(本次科隆為硬地)較不具參考價值、第二次是2018年的巴黎大師賽16強，茲維列夫直落二拿下勝利、最近一次去年美網16強則由史瓦茲曼以3:1晉級，兩次對戰兩人各拿三盤難分軒輊，茲、史兩人本週日若是在科隆錦標賽決賽碰頭，可能會需要很多局數才會分出勝負，推薦總局數大分。

(中時新聞網)