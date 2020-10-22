美國試射高超音速飛彈

對美國海軍來說，在亞太區面對北京挑戰，如何加強船艦火力舉足輕重。目前美國海軍已有數十艘阿利伯克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦服役，還有更多正在打造。

據《防務新聞》（Defense News）與《戰區》（The War Zone）網21日報導，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）21日在視察緬因州樸茨茅斯海軍造船廠（Portsmouth Naval Shipyard）時說，按照計畫，每艘驅逐艦未來都將安裝高超音速飛彈。

美國海軍想要先在維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦，接著在朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，最後在所有的伯克級驅逐艦上部署高超音速飛彈。然而，依照這些驅逐艦可能安裝的高超音速武器確切種類，這不但可能極其昂貴，也十分耗費時間。

目前美國海軍有58艘阿利伯克級驅逐艦服役，還有超過12艘IIA和新型的Flight III正在打造，或是已經訂製。

而包括1990年代初的伯克級驅逐艦在內，都一律安裝高超音速飛彈，雖然能大幅提升美國海軍水面艦的戰力，但由於現有的發射器不夠大，要更新發射器不僅費用龐大，還很可能讓船廠塞車好幾年。

另一個選項，就是讓較舊型的驅逐艦延後安裝高超音速飛彈，等研發出較小型的飛彈，如吸氣式飛彈，而不是火箭助推滑翔型飛彈時，再加以安裝。至於考慮的另一個選項，則是在下一代水面戰艦上安裝更大的艦載垂直發射系統。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）高超音速飛彈

(中時新聞網)