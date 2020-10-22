全球受到新冠肺炎疫情影響，國際交流活動幾乎停擺，打亂許多學生出國留學、交換計畫；義守大學應用日語學系主任李守愛線上主持，讓師生透過視訊與日本仙台市官員、仙台市東洋WORK公司，及在日本工作的學長姐連線進行企業徵才說明會，回響熱烈。

李守愛長期與日本仙台市產業振興事業團保持密切聯繫，並於10月13日促成企業徵才說明會；過程中，應日系同學參與熱絡，向遠端學長姐提出不少問題，日方會後更請同學線上填寫問卷，及時收集及了解同學需求，隔日即給予回覆，其中仙台市有兩家企業表示有意願提供義大應日系同學實習工作機會，將聯繫洽談。

李守愛說，日本愛媛大學附屬高中也預訂於10月下旬和應日系進行兩次線上交流，松本大學則將於11月啟動定期遠距交流；而應日系原有3位同學預訂於今年4月到日本東急飯店集團實習、19位同學9月到日本姐妹校交換，可惜受疫情影響暫緩。

不過，隨著日本政府宣布10月起放寬外國人入境限制後，相關交流活動可望活絡起來，目前已有8所姐妹校將再招募2021年春季入學的交換生，應日系今年無法順利赴日的同學中，有10位計劃於明年4月前往姐妹校，期待能一圓留學夢想。

(中時 )