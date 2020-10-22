大陸金融圈爆出桃色糾紛，一名男網友在微博爆料，江蘇南京一家證券行，有一名35歲外表亮眼的女職員，為了自己高達人民幣1.5億元（約台幣4.5億元）的投資認購，與金主談生意談到床上去，連床照也被流出來。

男網友暱稱「鳴新善懿」，日前在微博PO文表示，前女友在證券公司上班，從事業務銷售工作，前女友正值輕熟女年紀，臉蛋身材都保養得宜，看起來比實際年齡少10歲，走在路上回頭率非常高；「鳴新善懿」說兩人平常住在上海，前女友平均一周會到外地出差約2至3天。

金融業爆陪睡賺業績(圖片取自微博「鳴新善懿」)

原本感情一直很好的兩人，某次無意間查看女友手機，發現她與分行的資管負責人聊天內容相當曖昧，不僅互叫寶貝，還不斷表達思念愛意，原來前女友為了獲得價值1.5億人民幣投資認購，出賣身體陪金主上床，「鳴新善懿」得知真相徹底崩潰。

男網友在微博上訴苦(圖片取自微博「鳴新善懿」)

爆料掀起網友熱議，不過也有人質疑真實性，對此「鳴新善懿」透露更多細節，證明自己所言不假，且今年9月「鳴新善懿」就曾在網路上抱怨前女友，且這次爆料提到「20海發01」，指的是海安市城建開發投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（第一期），負責的證券公司就是該女子服務單位。

網友認為應該盡速查明事實，「若是假的，應還當事人清白，若是真的，那就涉嫌職務犯罪，後果相當嚴重」，至於被「鳴新善懿」點名的證券商回應，「不瞭解事件，人家是亂寫的」。

(中時新聞網)