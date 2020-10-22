國內最大的高爾夫球OEM龍頭大廠明揚國際（8420），位於屏東加工出口區的第二廠房，在經濟部加工區輔導，並導入AI自動球體瑕疵檢測、關鍵設備的預知保養分析、以及AI參數調機之後，產能可望提升40％。

加工處副處長劉繼傳22日帶隊參訪明揚國際時表示，智慧製造、以及數位轉型，對於企業永續發展，是一項重要的長期工程，雖然近期全球產業環境，都受到疫情的影響，屏東加工區內指標性廠商明揚國際，因持續積極投入智慧製造轉型，可說是區內產業升級的典範廠商。

明揚國際總經理呂英誠指出，目前明揚國際所新建的二廠中，正打造全新、流水式的智慧化高爾夫球生產線，其中，包括AI自動球體瑕疵檢測、關鍵設備的預知保養分析、以及AI參數調機等。

他說，未來將藉由提高缺陷分類準確率、快速反應製程問題等，進一步提升良率，同時大大降低對於人力的依賴度，因此，預估智慧化的新廠房完工後，可提升明揚國際高爾夫球至少40％的產能，一舉躍升為全球第二大的高爾夫球製造商。

明揚製造處協理鄭紹廷簡報指出，明揚生產的雙層球、多層球、晶片球、練習球、以及非公認球等不同種類的高爾夫球，每天平均產量約60萬顆，主要客戶遍及歐洲、美洲和日本等。

鄭紹廷表示，明揚國際出貨的高爾夫球，近幾年來，都逐年增加，從2014年的784.3萬打，一路成長到2019年的1208.1萬打，5年成長約54.04％。

(工商 )