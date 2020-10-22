台灣獨立樂團「青虫aoi」台語新歌〈無你的故事〉，由準金馬影帝林柏宏友情跨刀合唱並擔任MV男主角，問到此次合唱如何促成？與林柏宏是多年好友的青虫吉他手Alan表示：「我跟林柏宏說我們想找他擔任MV男主角，但我知道當柏宏得知合唱男聲還沒有定案的話，他一定會想唱歌。」沒想到林柏宏的歌手魂果然被勾起，主動問青虫要不要直接找他唱男聲，「如果找我唱歌的話，我演MV就是很自然的事啊」。

MV女主角請來金鐘新人獎得主李沐演出，林柏宏對於這次能與李沐的合作直呼幸運，問及林柏宏對李沐的第一印象「是個擁有單純可愛外表，但靈魂深處有故事的人」。李沐則說沒想到林柏宏台語這麼厲害，誇獎「林柏宏唱歌很好聽、音超準」；拍攝時一場在K歌房對嘴的戲，青虫主唱吉尼與林柏宏兩人都開麥克風真唱，李沐聽完說：「拍了三四次他們都是真唱，全部都很穩很厲害！」林柏宏笑說「剛剛才想問妳覺得我唱的還好嗎，沒想到妳就自己講了。」

青虫aoi的台語新歌MV邀來林柏宏及李沐合作拍攝。（青虫aoi提供）

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