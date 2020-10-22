美國國務卿蓬佩奧計劃星期日（10月25日）啟程，對南亞地區進行為期一個星期的訪問。蓬佩奧21日在國務院記者會上說，「我每站都會討論廣泛的雙邊議題，同時會與這些國家共同尋找確保我們合作維護印太地區自由與開放的最佳途徑。」

蓬佩奧計劃10月25日到30日訪問印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼。據美國之音22日報導，蓬佩奧說，他的這些會晤「還包括討論自由國家如何合作挫敗中國共產黨構成的威脅」。美國目前正尋求在印太地區抵抗中國在地緣政治和經濟方面的挑戰。

蓬佩奧和美國國防部長艾斯培將在印度參加今年第三次美印2+2部長對話。美國務院說，這次對話旨在推進美印戰略夥伴關係的發展，擴大安全合作。美印雙方還計劃為《地理空間基本交流與合作協議》（BECA）的簽署奠定基礎，該協議被視為是以兩國進一步加強安全關係為目標的最後戰略協議。

位於印度普恩的佛萊明大學的政治學副教授劉奇峰（Roger Liu）21日說，《地理空間基本交流與合作協議》「可被視為是印度和美國政府過去五年來共同推動的相互戰略合作的最後一個難題。」

與此同時，印度和中國之間的關係正日趨緊張。印度除了對起源於中國的新冠病毒存在普遍的憤怒外，還對中國在印中邊境糾紛中更具侵略性的手法有更多的擔憂。雙方最近的衝突導致至少20名印度軍人和數目不詳的中國軍人死亡。

劉奇峰說，「10月底舉行的美印第三次2+2部長對話簽署《地理空間基本交流與合作協議》之後，印度軍隊將能獲得美國衛星照片和遙感數據，即在爆發衝突時獲得信號情報」，「美印兩軍之間的協同能力因此進一步得到加強。」

蓬佩奧6日赴東京，與日本、印度及澳洲外長舉行「四方安全對話」（Quad）會議。返美後，他9日接受了一連串的訪談。

蓬佩奧在受訪時表示，希望美日印澳Quad模式能夠「制度化」，還稱中國在中印邊境已經集結了6萬重兵，而當Quad國家面臨威脅時，「絕對需要美國當盟友和夥伴」。

在電台節目「修伊特秀」（Hugh Hewitt Show）上，被問到Quad是否是事實上針對中國的「小北約」時，蓬佩奧表示，為了能夠挑戰中國共產黨，川普政府已開始在整個亞洲建立一系列關係，而美日澳印四大民主國家之間的關係便是實現目標的工具之一。

澳洲19日宣布，將參加11月印度與日本海上自衛隊、美國海軍共同舉行的「馬拉巴（Malabar）軍演2020」。由於澳洲此一決定，今年Quad四國將首度一起參加馬拉巴軍演，顯示Quad正強化防衛合作關係。大陸外交部長王毅13日曾批判，美國推動「印太戰略」，企圖以Quad為依托構建所謂印太版「北約」，這一戰略所鼓吹的是早已過時的冷戰思維。

(中時 )