瑞士國家冰球聯盟最近10年的冠軍由伯恩、達佛斯及蘇黎世雄獅所包辦，連續三季例行賽排名第二的楚格，被看好有機會打破三分天下的局面，但本季球隊進攻狀態低迷，只能靠防守維持住戰績。本週五(10/23)01:45，楚格將作客挑戰蘇黎世雄獅，楚格的鋒線如果持續迷航，恐難逃雄獅的掠食。

蘇黎世雄獅季外失去進攻箭頭蘇特(Pius Suter)，雖然本季進攻數據與上季相去不遠，但前場陣容卻存在年齡偏大的隱憂，羅伊(Garrett Roe)及霍倫施泰(Denis Hollenstein)都屆滿31歲，替補大將彼得森(Fredrik Pettersson)今年也將滿33歲。因蘇特離隊獲得更多空間的大物中鋒迪姆(Dominik Diem)，本季成績沒有顯著提升，迪姆必須加緊兌現天賦，扛起球隊火炬，才能拯救日益老化的前場。上季雄獅雖展現不錯的防守效率，但仍有不小的成長空間，主力後衛馬帝(Christian Marti)整季吞下高達48分鐘的判罰時間，如此鬆散的防守紀律也加重門將的防守壓力，馬帝如果能掌握防守尺度，雄獅的防守戰力將更上一層樓。

楚格的看板人物薩里(Reto Suri)上季離隊後，球隊進攻戰力受到相當大的影響，場均進球下滑了近0.24球，目前主力前場陣容，科瓦(Jan Kovar)與馬爾奇尼(Lino Martschini)單刀突破的能力薄弱，關鍵時刻僅能仰賴霍夫曼(Gregory Hofmann)，鋒線群能給予對手的防守壓力有限，團隊進攻效率排名聯盟倒數第三。防守端方面，上季楚格以5年長約簽下明星門將基諾尼(Leonardo Genoni)，基諾尼曾三度獲選瑞士國家聯盟最佳門將並手握5枚冠軍戒指，其優異的防守能力及作戰經驗，不僅給予楚格防線堅定的力量，更是目前尚能力保戰績不墜的護身符。

從對戰紀錄來看，雙方近期交手多呈現防守焦土戰，上季雙方交手6場開出4場小5.5。再以近況觀察，楚格受限於前場深度不佳，進攻效率低落，近三戰合計僅攻進3球，雄獅的進攻狀態雖然火熱，但楚格有堅強的後防與門將，不看好雄獅能獨立開大，建議投注「大小玩法-小5.5」。而考量球隊攻守整體戰力與主場優勢，雄獅明顯佔上風，正常發揮應能在主場留下勝利，但估計雄獅無法在基諾尼手上取得太多分數，建議保守投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)