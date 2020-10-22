台北市彩虹橋去年9月發生持刀傷人事件，松山派出所員警將2名犯嫌帶回偵辦，嚴姓友人得知後到場關心，不滿被警方勸離，竟率眾朝派出所丟信號彈，警方事後逮捕嚴男等3名主嫌，移送法辦。台北地院審結，依妨害公務罪判3男各6月徒刑，均可易科罰金18萬元，可上訴。

檢警調查，黃姓男人去年9月24日在林姓友人的陪同下，深夜與鄭姓男子約在彩虹橋談判，雙方一言不合起衝突，黃男竟亮出隨身攜帶的小刀，朝鄭男臀部狠刺2刀，隨後逃逸。鄭男忍痛自行救醫，幸無大礙。

因黃、林形跡可疑，沒多久就被巡邏員警盤查逮捕，隔日凌晨，黃男的友人嚴男率人到派出所探視，警方為避免滋事上前勸離，嚴男心生不滿，向陳姓友人拿了信號彈，再與蔡姓友人折回派出所丟擲。

警方第一時間撲滅火勢，再循線逮捕嚴男等3人到案，訊後依公共危險放火未遂罪送辦。不過，檢察官認為信號彈只丟到派出所台階及外牆，並未起火燃燒，不構成放火未遂罪，改依公然聚眾施強暴脅迫罪起訴。

法院審理時，法官認為3人犯行不構成公然聚眾施強暴脅迫罪，考量3人認罪，沒有員警受傷，改依妨害公務罪各判刑6月，均得易科罰金18萬元。

(中時 )