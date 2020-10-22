即將邁入雙11採購熱季，網家(8044)宣布今年雙11活動開啟Online to Offline跨界合作，首度進駐百貨商場設立實體快閃櫃位，旗下PChome 24h購物此次攜手「Global Mall環球購物中心」開跑雙11暖身活動，進駐實體推出PChome 24h購物「絕不退讓聚落」快閃櫃位，即日起至11/15祭出站上熱賣商品驚喜優惠價，藉百貨周年慶加乘效益、拉抬銷售。此次跨界結盟實體百貨，讓營銷模式再創新，全面升級O2O購物饗宴，預計將掀起話題高潮。

網家執行長蔡凱文表示，每年的雙11活動已經成為全台消費者最期待的採購時機，今年網家首度延展雙11活動戰線至線下，增加實體商場的消費場域，攜手Global Mall環球購物中心，鎖定商圈人潮，加速消除線上、線下市場的界線，希望將網購獨家販售的優質商品帶進人潮眾多的實體商場，讓消費者有機會在現場體驗質感商品，創造與消費者間的回憶與互動，同時提升消費者黏著度，打造最優質的顧客體驗。

為滿足消費者360度全方位生活需求，且看好虛實整合商機崛起，PChome 24h購物營造多元創新消費體驗和形塑各類型場景，今年雙11更展開多元跨界的策略布局，整合線上到線下，採多通路分進合擊，將全面搶佔消費者的心，助攻即將到來的雙11重頭戲。

PChome 24h購物首度推出的「絕不退讓聚落」實體快閃櫃位盛大登場，集結八大知名品牌，即日起進駐Global Mall新北中和，內容包括熱賣商品驚喜優惠價、米其林名廚料理獨家試吃、館內尋寶抽獎、打卡贈好禮等多重優惠好康活動。

全方位擴大客群，PChome 24h購物透過實體商場資源發揮強大聚客力，同時於Global Mall新北中和館內以PChome專屬紙箱打造獨特的裝置藝術，造型吸睛成為消費者爭相拍照的打卡熱點，還有好禮回饋消費者，持續炒熱接下來雙11話題。

(時報資訊)