美股隔夜收跌，以及美國刺激方案兩黨協商遲未有明顯進度，致港股上午低走。然午後銀行股給力，恆指重新站穩100日均線(24714點)。

周四香港恆生指數開低走高，漲31.71點或+0.13%，為24786.13點，連五日收漲。國企股(H股)漲7.40點或+0.07%，為10085.18點。

大盤今日成交金額為1071億港元。騰訊跌0.5%，成交71億港元居首。半導體和酒店娛樂股為今日表現最好個股，分別上漲2.1%和1.7%。

因獲准展開eSIM新應用服務，電信股周三集體暴漲，今日拉回修正，中國聯通跌11.5%，中國電信跌5.3，中國移動跌2.7%。

內地銀行股經周三休息，周四午後再次上揚，郵儲銀行漲5.28%，工商銀行、交通銀行和建設銀行等皆漲逾2%。

酒店和博弈股全面上漲。金沙中國漲5%，銀河娛樂漲5.0%，澳博控股漲4.4%。

阿里巴巴股價持平，小漲0.06%。螞蟻金服預計周五開始招股，10月29日為申購時間，21日晚間螞蟻公布招股書等相關資訊，並獲得阿里戰略投資7.3億股。

(時報資訊)