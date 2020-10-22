汎德永業(2247)將新建台中Porsche(保時捷)多功能展示中心，預計斥資8.86億元興建，成為台灣目前規劃興建中樓地板面積最大的Porsche展示中心，並提供新車展示、售後維修等全方位服務，預計在2022年第3季開幕，可望增添維修保養業務新動能。

綜觀台灣整體Porsche新車市場，前三季銷量創下新高，較去年同期成長20%。汎德永業Porsche的新車銷售數約占國內整體市場85%，銷售量較去年同期大幅成長逾兩成，銷售成長動能優於台灣Porsche整體市場。

汎德永業今日召開董事會，通過資本預算案，用以建設台中Porsche(保時捷)多功能展示中心。看好未來Porsche在台銷售前景，以及台中進口車消費市場，將斥資8.86億元在台中興建4S旗艦展示中心，全新展間樓地板面積高達3,295坪，為台灣目前規劃興建中樓地板面積最大的Porsche展示中心，預計可以展出19輛各式車款，其基地坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，交通便利，預期將能帶動Porsche賞車熱潮，並進一步提高汎德永業在中部的業績表現。

汎德永業維修保養業務近幾年來都維持穩健的年增長表現，營收占比也逐年穩定提升，對整體獲利表現亦持續產生助益。新設立的台中4S Porsche多功能展示中心規劃較現行新增一倍工作位數，長遠來看能帶動銷售與維保業績成長，並預期隨著經濟規模效益，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻。

汎德永業並指出，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車將逐漸成為汽車產業的主流，公司也持續看好國內電動車市場前景，Porsche首款純電動車Taycan今年第四季將在台開賣。為迎接未來電動車市場趨勢，台中Porsche中心於設計時就已全面將2座超高功率直流充電(Turbo Charger)及多達11座交流電充電座納入規劃及安裝。

(時報資訊)