台中市大雅區永和路與中清路口，傍晚尖峰時段車流量龐大，許多汽、機車族19日下班卻卡在車陣中停停走走，他們抱怨說，晚上近6點還在施工，明明中清路就在眼前，因永和路雙向封閉得繞路而行，搞得中山北路塞到爆！大雅區公所表示，路面修補工程在下午3時進行，預計2小時可完成，因施工遇到有許困難致時間延後，對民眾甚感抱歉。

永和路是中部科學園區通往大雅中清路的主要道路之一，平日上、下班尖峰時段車流量龐大。當地林姓民眾抱怨說，19日傍晚5點40分騎車要到中清路接孩子，行經永和路時卻被揮手禁止通行，由於當時天色已暗，仔細一看才知道路口有壓路機及大車在施工。

林姓民眾無奈說，明明10秒鐘就能穿過的路段，因封閉只好騎回頭改走中山北路往中清路，沒想到竟然塞在車陣中，因為許多車輛也都改道走中山北路，誇張到連機車都大排長龍，車輛走走停停，心都涼了一半，直呼難道公部門搞不清楚車流狀況，大白天不施工，偏偏選在尖峰時段。

大雅區公所公用及建設課指出，由於永和路近中清路口路面凹凸不平，今年5月曾發生交通事故，於是當天下午3點實施路面修補工程，範圍雖不大，但修補形狀較為特殊，無法使用刨土機，只能以挖土機挖除，致原本預計2小時的工程，延至晚間近6點才完成恢復通車，對於造成用路人不便深感抱歉。

(中時 )