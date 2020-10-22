曾姓男子因為被女友薛姓女子提出分手，在爭吵時，一度造成薛女受傷，因而報警。警方通知曾男到派出所說明，未料，他竟持菜刀至派出所，幸未做出傷人之舉。曾男後來回家，喝酒後情緒激動，警方擔心他做出傻事，所以將他帶到派出所，安撫他的情緒。

高雄警方調查，這對39歲情侶在左營租屋，住在同一戶、不同房間，10月12日凌晨0時25分，薛女以個性不合，提出分手，兩人因此起了爭執。薛女騎乘重機車欲離去，曾男卻拉住機車，不願讓薛女離開，導致薛女跌倒、手臂擦傷，薛女隨即報案。

警方到場後，發現曾男已離去。警方隨後請薛女一同到派出所調查，並通知曾男到所說明。待曾男騎機車至派出所時，警方發現他手持菜刀，所幸，他未自傷或做出傷人的舉動，警方隨即喝令曾男棄刀，並依社會秩序維護法第63條第1項第1款妨害安寧秩序偵辦，警方對曾男施以酒測，確認無酒駕之情事。

薛女不願對曾男提出傷害及毀損告訴。警方告知薛女相關權益後，並立即進行家暴通報。為避免雙方回家後再度引發糾紛，警方請薛女先於派出所內休息，並讓曾男先行離去。

曾男回家後，因為飲酒，在大樓前大喊大叫，妨害安寧。警方獲報趕到現場，為避免曾男因酒後情緒不佳，有自傷或傷人之虞，隨即將他帶到派出所。

但在派出所門口時，曾男突情緒失控，對警方咆嘯及推擠，警員隨即合力施予保護管束，並帶進派出所，安撫他的情緒，直至曾男情緒穩定，警方才讓曾男回家休息。警方同時通報相關社福機關進行關懷處置。

(中時 )