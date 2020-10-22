《英雄聯盟》世界大賽八強淘汰戰剛結束，進入四強戰的隊伍分別是來自A組的蘇寧易購（中國賽區）及G2電競（歐洲賽區）、B組的DWG戰隊（南韓賽區），以及D組的滔博電競（中國賽區）；休兵幾日後，四強戰將在10/24（六）、10/25（日）晚間18:00舉行。

10/24（六）18:00 DWG戰隊@G2電競

G2電競在八強戰對上GEN.G戰隊的比賽中，全員狀態極佳，中路Caps更是火力全開，全場壓制對手，個人在第2局甚至拿下11／0／11（擊殺數11／被擊殺數0／助攻數11）的驚人成績，幫助G2電競以3：0的成績搶下晉級四強戰的門票。G2電競力壓韓國強隊的紀錄也非頭一遭，回顧2019年的世界大賽，G2電競就曾在八強戰中以3：1擊敗過DWG戰隊，接著又在四強戰中以3：1擊敗Faker領軍的SKT戰隊（現改名為T1戰隊），連續重挫韓國強隊，也讓G2電競有「韓國隊殺手」的稱號。不過，本屆DWG戰隊今非昔比，已脫胎換骨成為奪冠的大熱門隊伍（台灣運彩冠軍盤賠率2倍，在四強隊伍中最低），陣中5名主力中，就有4名成員在世界大賽選手榜上排名第1（KDA指標），包括上路位置的Nuguri（4.2）、打野位置的Canyon（10.6）、中路位置的ShowMaker（8.5）以及下路位置的Ghost（9.6），如此堅強的黃金陣容，幫助隊伍在小組賽中取得5勝1敗的成績；八強戰中遇上來自同一賽區第2種子的巨龍X仍能以3：0輕鬆取勝，韓國最強隊伍當之無愧。

「韓國隊殺手」G2電競對上「韓國最強隊伍」DWG戰隊，這場矛與盾之間的比賽，雖然台灣運彩及其他國際盤口均看好DWG戰隊的黃金陣容能取勝（賠率約1.3倍），但G2電競全隊的狀態正好且對付韓國隊伍的成功經驗豐富，喜歡刺激、追求高賠率的朋友，不妨小買G2電競，為自己增加些看比賽的樂趣。

DWG戰隊@G2電競／運彩玩法

10/25（日）18:00 蘇寧易購@滔博電競

滔博電競在八強戰對上費南帝克的比賽中，上演了「讓二追三」精彩大戲，首先在前2局的比賽連敗給費南帝克後，接著又連追3局，最終拿下比賽勝利，也創下首支隊伍在世界大賽中連輸2局後還能贏得比賽的紀錄。至於蘇寧易購，在八強戰對上京東電競的比賽中，大爆冷門以3：1擊破京東電競（兩隊今年曾交手過3次，3次皆由京東電競拿下勝利），跌破眾人眼鏡，也讓人期待四強戰上蘇寧易購是否能重現「打京東」的下剋上戲碼。

由於台灣運彩在本屆世界大賽中首次開盤首殺、首塔、首小龍、首巴龍等特別項目玩法，筆者特別為大家統計滔博電競與蘇寧易購在今年度前3次（8/22、7/30、4/2的比賽，共8局）的交手紀錄，發現滔博電競有較高的首殺率（63%，8局比賽中拿到5次首殺）及首小龍率（75%，8局比賽中拿到6次首小龍），而蘇寧易購則有較高的首塔率（63%，8局比賽中拿到5次首塔），至於首巴龍率則是沒有明顯的區別（滔博電競57%、蘇寧易購43%），筆者個人較看好滔博電競能拿下首巴龍，提供給大家參考。

蘇寧易購@滔博電競／運彩玩法

(中時新聞網)