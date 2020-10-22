國家文官學院今天在考試院會表示，自今年11月30日起，所有公務人員的法定訓練都將納入英語培訓課程，預計每年至少有1萬名公務人員接受英語學習等課程。考試院院長黃榮村也宣布，成立「雙語國家專案小組」，先從文官訓練開始，為未來文官全面接軌國際做好準備。

文官學院指出，櫃臺公務人員日常會碰到外籍人士詢問，「我想換發國際駕照，請幫我處理」、「這次展覽是否有導覽手冊？要去哪裡索取呢？」等問題，今年11月30日起開辦的公務人員考試錄取人員基礎訓練，即針對這些初任公務人員，特別設計公務英語模擬演練情境。

文官學院表示，這些英語學習，包括公務英語數位課程、強調公務情境互動演練之實體課程、境教學習、外師駐點成立English Corner、課程教材雙語化等，將雙語措施融入訓練當中，發揮公務人員英語學習的示範作用，目的即為培育現代政府所需治理人才。

為使文官體認學習英語之重要性，保訓會主委兼文官學院院長郝培芝表示，文官學院現行已辦理多項英語相關訓練，包括每週四晚間在文官學院FB粉絲專頁，以全球化議題為主之全英語直播課程；以英語簡報技巧、外賓接待、會議表達及書信寫作等公務常用主題之假日英語工作坊；針對中高階公務人員選送至先進國家汲取政策經驗辦理之國外研習等。

今年11月30日起也將配合2030雙語國家政策，啟動多項推動策略，包括全面在各項法定訓練導入公務實用英語，依不同屬性文官所需，設計公務情境演練，以生動活潑教學，讓文官逐步沈浸於英語學習環境中。另針對高潛力人才，選送海外研習以及蹲點見習等，藉此拓展文官國際視野，進而提升為民服務品質，讓施政更有感！

文官學院也與其他部會跨域合作開發系列線上課程，並積極營造雙語境教環境，包括定時播放英語新聞、推播每日一句公務英語、外籍講座擔任英語會話角專業師資與受訓人員以英語自由交談，期受訓人員將英語運用內化為生活之一部分。

考試院院長黃榮村也表示，提升公務人員的英語能力，是國家發展之必要，也是考試院第十三屆之施政重點。英語能力是長期培育工程，在培訓端，應在有限的時數內，使公務人員在訓期中建立「Learning to learn」之概念，學習在平時善用多方資源自我提升英語力。

他舉例：以閱讀英語報紙培養簡介國情和機關業務的英語能力、運用各類學習工具如APP等持續充實自我。考試院已成立「雙語國家專案小組」，先從文官訓練開始，為未來文官全面接軌國際做好準備。

(中時 )