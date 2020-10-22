山林開放政策後，雪霸國家公園管理處以服務與開放的精神取代管制，將於2021年1月4日起施行雪季服務期，雪季期間雪霸處呼籲山友應事前準備好雪地三寶，分別為岩盔、冰爪及冰斧或登山杖，提升登山安全。

雪霸處統計今年1至9月，就有15萬2081人提出申請入園，6萬1720人通過申請，和去年同期相比，多出43.5％，因此呼籲山林開放管理的同時，雪季期間山區環境與一般季節差異很大，低溫強風積雪結冰等都是潛在的山難因素，山友更應該要落實風險評估與自我管理。

雪霸處將自明年1月4日起至3月31日止，進行雪季相關管理服務，雪季期間入園申請規定，分為一般申請案及雪地訓練申請案。

雪季聖稜線開放申請，山友需檢附登山安全管理評估表備查；一般申請案人數為1至6人為限（含領隊），其中申請聖稜線山友建議應3人以上，另領隊應自我檢視雪地訓練經驗，或攀登嚮導證書之資格。

圈谷降雪量達30公分以上，試辦開放雪霸處指定圈谷特定地點，供雪地訓練隊伍紮營使用，需將LNT精神完全落實，雪霸處表示，隊伍應隨時留意雪霸處所發布之山區現況訊息，及配合雪霸處人員必要指導，也應自主檢視雪攀裝備之正確使用方式，尤其是雪地三寶。

雪霸處遊憩服務課指出，熱門登山路線之登山口與山莊，將安排雪季指導員協助山友使用雪攀裝備，並提供相關諮詢服務。雪季登山前應審慎評估天氣狀況及做好充分準備，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段。

雪季登山前應學習雪攀裝備正確使用方式，才能安全登頂與下山。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

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