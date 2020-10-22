紓解流浪動物收容壓力，台南市府動保處尋求公私協力方式推廣「認養小站」，獲得多家寵物業者響應，今年首度將據點拓展到溪北地區，在新營區增設新站，可供民眾認養南市動物之家挑選的毛小孩，目前全市已有10個認養小站，另外針對民間團體舉辦的認養會，動保處也有合作對象，讓民眾可循正常管道領養貓狗。

動保處長吳名彬表示，目前台南市有善化、灣裡2處動物之家收容流浪貓狗，並提供民眾認養，每個月也會與台南市流浪動物義工協會、台南市關懷流浪動物協會、台南市流浪動物愛護協會等動保團體及業者異業合作辦理送養會，還有認養小站與多元工作犬方案，以多管齊下方式，為收容犬貓找個合適的家。

吳名彬說，認養小站一方面可減少收容所的壓力，一方面也讓毛小孩有良好的中途環境，民眾現場與毛小孩互動，若有意願認養，可直接在店內辦理認養手續及採購所需用品，也能獲得動物保護及專業的動物照護資訊，一舉多得，之前都以市區據點為主，這次也新增溪北據點，選在新營區中山路的奧斯卡寵物公司。

在認養小站認養的流浪犬貓，同樣享有在動物之家認養的相關優惠，包括「認養流浪犬貓專屬醫護卡」1張，每年享有1次免費基礎健康檢查，各項醫療收費享終生8折優惠，並可進行免費醫療諮詢，另外還有體內外寄生蟲投藥、免費預防注射1劑（犬用七合一或貓三合一及狂犬病疫苗）、晶片注射及寵物登記，並加碼贈送飼料1包，另享有絕育手術優惠。

(中時 )