獲得北市產發局補助百萬的飾品業者，遭爆高價賣淘寶網便宜貨，「輕靈耳環」淘寶賣68元、業者賣350元。（北市議員簡舒培研究室提供／張穎齊台北傳真）

獲得北市產發局補助百萬的飾品業者，遭爆高價賣淘寶網便宜貨，「月中桂耳環」淘寶賣317元、業者賣850元。（北市議員簡舒培研究室提供／張穎齊台北傳真）

北市產業發展局為鼓勵新創業者創業，祭出創業補助計畫，而在去年獲得100萬元補助的「女主角飾品」業者，竟被爆出商品文字介紹抄襲文壇大師李敖，還用16倍高價賣出在大陸淘寶網上就買得到的耳環，且商品一堆瑕疵，讓消費者成冤大頭。產發局承諾，會審慎調查處理此案。

議員簡舒培質詢，產發局自2010年3月至今年5月，受理4353件新創提案，其中1707件獲得補助，共祭出21億元，但卻有一家業者賣得新創商品，叫做「女主角飾品」，在去年獲得最高百萬補助，還曾被產發局放在新聞稿認證。

「拿北市府補助的業者，竟賣大陸貨欺騙消費者、傷害文創業！」簡舒培痛批，業者用很優美的文字及攝影來包裝商品，但卻被民眾下單購買後發現，瑕疵一堆，耳環飾品歪斜、扭曲，琺瑯也燒得不好，原來在淘寶網上都有賣。

她舉例，「純銀獸首耳環」在淘寶網上折合新台幣賣124元、業者賣550元，「月中桂耳環」淘寶賣317元、業者賣850元，「輕靈耳環」淘寶賣68元、業者賣350元，最扯的「智慧的葉子耳環」淘寶賣28元、業者賣450元價差達16倍；另外商品文字介紹還用「巧言令色」這種錯誤的文辭，或是抄襲李敖的著作《上山上山愛》內文。

簡直言，產發局對補助案都有管考、審查的標準作業程序，但根本沒認真落實，浪費人民稅金，讓業者販售不良商品，打擊真正有心創業的年輕人，用淘寶貨擊敗本土文創，產發局是睡著了？

產發局長林崇傑答詢，若商品在台灣研發，買賣地則在大陸的業者，會因對本地有實質貢獻，評審納入考量，但對於此案，已影響到其他新創業者，他了解後會在內部請評審委員進行討論，並審慎調查處理。

(中時 )