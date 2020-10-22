香港證監會23日公告，高盛（亞洲）有限責任公司因為有因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，使1Malaysia Development Berhad（一馬，1MDB）債券籌集資金被挪用，決定向高盛亞洲罰款3.5億美元。

香港證監會認為，在該事件中，高盛亞洲欠缺充分的監控措施，以在其日常運作中監察職員和偵測失當行為，並在與1MDB債券發售有關的多項預警跡象未獲適當審查，及尚未就有關預警跡象得到令人滿意的答案時，便容許該等發售繼續進行。

香港證監會行政總裁歐達禮表示，證監會就高盛亞洲在2012年及2013年於1MDB事件中的參與有否違反持牌人在香港法規下所應達到的標準，進行了嚴謹及獨立的調查，而這次的執法行動正是上述工作的成果。

1MDB於2012年及2013年透過三次發債，共計籌得的65億美元資金，但其中有26億美元被挪用。上述1MDB的債券發售均由高盛多個交易團隊負責，高盛亞洲高度參與、最終並獲得2.1億美元收入，占總收入37％，在高盛各實體中占最大份額。

(工商 )