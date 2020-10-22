第一銀行力推「兆元振興」融資方案，協助企業搶占後疫情時代轉型升級商機，自7月開辦三個月以來，已協助7,605家企業取得新核准額度，合計約674億元，為公股行庫翹楚。

財政部為加速振興動能，偕同九家公股行庫推出「兆元振興」融資方案，額度共計新臺幣1兆元，實施期間至2021年6月底，目標對象包含六大核心產業（資訊及數位、資安、生物及醫療科技、國防戰略、綠電及再生能源、民生及戰備）、國際鏈結布局與具創新或轉型升級之海內外台資企業。

在綠色金融方面，第一銀行近日更統籌主辦禧壹、達利能源及永漢公司新台幣37億元聯貸案，全案目標完成總裝置容量1億瓦（100MW）系統裝置容量的太陽能電廠，平均每年約可發1.24億度電，除可支應約3.5萬戶家庭用電外，每年約可減少排碳量6.6萬公噸，相當於170座大安森林公園之年吸碳量，以最直接的行動來響應金管會「綠色金融行動方案2.0」。

另外，為善盡企業社會責任，第一銀行致力於普惠金融及中小型企業融資，結合數位科技，使有資金需求者除至分行臨櫃申請外，另有企業專屬線上申貸平台「微企e時貸」，讓企業主無須出門，也不受銀行營業時間限制，隨時隨地皆可於線上提出貸款申請。

第一銀行陪伴無數企業一同成長茁壯，中小企業放款連續十年位居國內銀行龍頭地位，近兩年已新增加超過2萬戶中小及小微企業取得融資，未來也將持續力挺中小及小微企業，攜手度過疫情難關並共創新局。

(工商 )