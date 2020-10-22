全球近年掀起智慧製造的發展浪潮，但仍有許多企業不知從何切入，有鑑於此，經濟部加工出口區管理處（下稱加工處）積極輔導區內廠商導入智慧製造，朝數位轉型升級發展，協助提升產業競爭力。加工處副處長劉繼傳22日率隊參訪屏東加工區內指標性廠商，高爾夫球製造領導廠商明揚國際與沉水式泵浦生產領導廠商河見電機，展現加工處專案輔導區內廠商導入智慧製造之階段性成果。

加工處副處長劉繼傳表示，智慧製造、數位轉型對於企業永續發展是重要的長期工程，雖然近期全球產業環境皆受到疫情之影響，屏東加工區內指標性廠商明揚國際與河見電機二家企業仍持續積極投入智慧製造轉型，堪為區內產業升級的典範廠商。

明揚國際總經理呂英誠表示，目前明揚國際所新建的二廠中，正打造全新、流水式的智慧化高爾夫球生產線，其中包括AI自動球體瑕疵檢測、關鍵設備的預知保養分析、AI參數調機等。未來將藉由提高缺陷分類準確率、快速反應製程問題等進一步提升良率，同時大大降低對於人力的依賴度。因此預估智慧化的新廠房完工後，可提升明揚國際高爾夫球至少40％的產能，一舉躍升為全球第二大的高爾夫球製造商。

參訪河見電機，由方柏宜總經理接待並導覽參觀，方總經理表示近年河見電機斥資超過4,000萬積極打造總承載重量超過3,800噸的智慧倉儲系統，不到2分鐘的時間，作業員即可從高度24M、共4,000個儲位中精準取得生產物料、另外在AGV無人搬運車導入方面也與貨梯系統整合，做到了領先同業的跨樓層物流應用。

加工處強調，數位轉型、智慧製造已成為全球製造業者的顯學，未來將持續協助區內事業升級轉型，透過更多成功案例進行輔導擴散，讓更多區內事業投入數位轉型的行列，在這一波數位轉型路上，成為區內廠商產業升級轉型的最佳夥伴！

(工商 )