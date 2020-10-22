花蓮全民運動會落幕，桃園市代表隊奪得26金，創歷來最佳紀錄。(桃園市體育局提供)

花蓮縣舉行的109年全民運動會於22日劃下完美句點，桃園市代表隊在運動舞蹈、劍道、巧固球、龍獅運動、摔角等共27個競賽項目共獲得26金、37銀、43銅佳績，不但金牌數及總獎牌數創下歷年之最，更以總積分178分的高分獲得「副總統獎」，寫下參賽最佳紀錄。

桃園市體育局表示，鄭文燦市長16日授旗勉勵，鼓舞全隊帶著高昂士氣，前往花蓮爭取佳績，市府也組成隊本部，了解各單項選手及隊職員之需求並給予實質的支援與協助，給予代表隊最大的後盾。

本屆賽事於12日起陸續進行包括沙灘手球、滑輪溜冰-競速、滑輪溜冰-花式等3項提前賽事，其中本市滑輪溜冰男子速樁鄭宇翔選手在14日賽事中，以破大會紀錄的優異表現，為本市勇奪第1面金牌。

延續提前賽事之奪牌氣勢，在17日正式開幕後，本市選手在本屆賽會中發揮平日訓練實力、表現精彩，所有運動種類以運動舞蹈項目表現最佳，共囊括6金1銀4銅，其中標準舞隊形舞、拉丁舞團體對抗賽上屆獲銀牌、本屆更上層樓奪得金牌；柔術個人寢技林右選手蟬聯金牌，並在格鬥69公斤級再下一城奪得金牌、本市在巧固球女子組、槌球女子雙人組、龍獅運動-南獅規定套路、男子蹼泳100、200公尺水面蹼泳、男子組劍道團體過關賽蟬聯金牌，巧固球、槌球、蹼泳項目更是勇奪3連霸；另本屆新增健美、龍舟項目，女子形體陳緯朋即為本市奪下一面金牌，而龍舟也獲得2銀2銅成績。

本市於109年全民運動會勇奪26金37銀43銅，並經各競賽項目成績計分後，本市總積分為178分於各縣市中排名第2，榮獲副總統獎，創歷年最佳成績。桃園市代表隊總教練王景成表示，這次所有參賽選手都很努力地平時訓練成果展現出來，感謝鄭市長、體育局、體育會和各單項委員會的全力支持，期盼兩年後能有更出色的表現與成績。

(中時 )