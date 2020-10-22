◎沙德爾轉中颱 ﻿4縣市豪大雨特報

17號颱風沙德爾今天下午增強為中度颱風，受颱風外圍環流、東北風影響，中央氣象局持續發布豪、大雨特報，北北基宜4縣市有大雨至大豪雨不等的降雨，呼籲民眾提高警覺。

◎國旅也要「＋1」 寒舍搶攻寵物旅館

搶攻毛小孩商機，寒舍首開先例搶進寵物旅館市場，旗下礁溪寒沐酒店全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，提供寄宿、安親服務，希望主人恣意放鬆、享受渡假樂趣的同時，也不用擔心毛孩飲食起居，初期一共規劃16間可依實際狀況調整，全天候人員駐點服務，每房皆有獨立監控系統，還可透過手機APP，24小時即時視訊。

◎王鴻薇轟蘇貞昌 干預NCC慣犯

中天新聞台關台傳聞不斷，國家通訊委員會26日將召開聽證會，中國國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，干預NCC干預媒體，蘇貞昌絕對是慣犯，惡劣事蹟多到罄竹難書。

◎張惠妹跨年返鄉飆唱 特邀歌手名單曝光

張惠妹（阿妹）將於12月31日在家鄉台東舉辦跨年演唱會，除了阿妹的3小時主秀已暫定42首歌單，當天晚間6點起，將由特邀歌手輪番飆嗓3小時，除了桑布伊、安那，更邀請台東當地知名「鐡花春」的合作歌手演出；阿妹的經紀人陳鎮川22日受訪表示：「特邀歌手這部分的演出非常精彩，歡迎大家散步到現場後，先欣賞特邀歌手開唱，精彩程度簡直媲美一場演唱會的規模。」至於先前傳阿妹的弟子持修、Boxing樂團將加入跨年演唱會，陳鎮川否認表示，因2組人馬近日確定已接其他地方的跨年活動，所以這次不會參與。

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(中時新聞網)