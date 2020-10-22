針對明年春節我方是否有望放鬆兩岸邊境管理措施，陸委會副主委邱垂正22日表示，由於秋冬期間多國疫情再度升溫，陸委會將配合疫情指揮中心先力求鞏固台灣的防疫需要。不過他強調，會隨時跟台商保持聯繫，了解他們的需要研議各種方案。

邱垂正表示，關於春節涉及到春節加班機，涉及到兩岸互動，將循例由雙方的民航主管機關視需要進行聯繫與溝通。

邱垂正指出，最近國際疫情再次上升，以及秋冬季導致台灣境內疫情也可能有再升高的可能，所以21日疫情指揮中心強調非必要的旅行是不會放鬆的，而且預計在11月中旬會宣布秋冬疫情專案，會先力求鞏固台灣的防疫的需要。陸委會將配合指揮中心處理，不過會隨時跟台商保持聯繫，了解他們的需要研議各種方案。

邱垂正強調，政府十分重視台商的意見，也理解台商希望在明年春節期間返台過年的心情。疫情指揮中心將持續的嚴密監控相關國家跟地區的疫情變化，也會視疫情發展隨時調整防疫策略以及人流管理措施，而陸委會也會配合疫情指揮中心的相關的部署規劃，檢討國內整體防疫的能量，本於安全防控的原則，持續來調整邊境人流管理措施。

(工商 )