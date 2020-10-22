直播商機火熱，連接器廠商捷泰（6165）自2020年第二季收購旭瑞文化傳媒之後，正式入主直播平台「浪Live」，旭瑞文化董事長王冠中表示，目前捷泰來自浪Live直播的營收達九成，連接器營收已所剩無幾，可說是正式轉型，未來將聚焦本業發展，同時看好直播市場的藍海商機，對後續整體營運樂觀看待。

捷泰原本業務為連接器相關，然而近年受大陸低價產品競爭，且無新式機種交替，致客源流失，營收逐年下滑，短期內無法看到相關成長性及未來性。因此今年5月宣布以100％收購旭瑞文化，也正式跨入直播產業，也成為台灣第一家掛牌的直播公司。

王冠中表示，捷泰目前營收九成都來自浪LIVE，原連接器的營收已所剩無幾。而浪LIVE目前旗下共4大業務，佔比最大的為直播業務，目前旗下直播主共約6,000位，包括官方簽約主播、與經紀公司簽約的主播、素人主播三類，平台與直播主營收拆分為五五拆帳。

浪LIVE單月營收基本盤約為1.6億元，目前直播營收佔公司整體營收達約9成，且風格主打綠色直播的才藝表演，不走色情或煽情或暴力或政治等爭議性的直播路線，擁有相當規模的粉絲族群。

除直播業務以外，浪LIVE旗下還有遊戲直播，近期投資遊戲陪玩系統「暴龍陪玩」，另外亦發展聲播、電商等三大業務，預期這些未來都能與直播發揮綜效。

隨著業務擴張，王冠中表示，接下來將會在股本不膨脹的狀況下將手中的資產變為活水，預計在第四季處分位於新北市三重的不動產，目前已經在洽談中，預計第四季認列。明年第一季還將處分中國大陸蘇州兩項不動產，預期將有業外收益挹注。

捷泰跨入直播產業後，8月開始認列浪LIVE營收，9月單月1.73億元，較去年同期13.9萬元大幅跳增。累計今年前三季捷泰營收2.58億元，年增1.4萬倍。王冠中表示，預計第四季董事會通過後，公司將更名「浪傳媒」，並在年底前改掛文創類股。

法人表示，浪LIVE營運穩健，展望第四季，在直播業務持續成長之下，預期10月營收將有望創下歷史新高，第四季整體併購的效益將更為明顯，對捷泰後市營運樂觀看待。

(工商 )