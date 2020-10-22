據金融時報報導，愛爾蘭央行行長瑪克洛夫(Makhlouf)提出警示，在英國無協議脫歐情形下，愛爾蘭將成為歐元區最大輸家，加上新冠疫情的惡化趨勢，將對經濟造成雙重打擊。

如果英國在今年底出現無協議脫歐，對商品徵收的新關稅將對愛爾蘭的農業和食品部門造成最大打擊。

瑪克洛夫指出，這將使愛爾蘭明年經濟成長率降低兩個百分點。

該行長並預估，就長期而言，倫敦在歐洲金融服務的主導地位，將轉移到都柏林、法蘭克福、巴黎或阿姆斯特丹。

(時報資訊)