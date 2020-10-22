《國際經濟》無協議脫歐 愛爾蘭將成最大輸家 17:382020/10/22 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據金融時報報導，愛爾蘭央行行長瑪克洛夫(Makhlouf)提出警示，在英國無協議脫歐情形下，愛爾蘭將成為歐元區最大輸家，加上新冠疫情的惡化趨勢，將對經濟造成雙重打擊。 如果英國在今年底出現無協議脫歐，對商品徵收的新關稅將對愛爾蘭的農業和食品部門造成最大打擊。 瑪克洛夫指出，這將使愛爾蘭明年經濟成長率降低兩個百分點。 該行長並預估，就長期而言，倫敦在歐洲金融服務的主導地位，將轉移到都柏林、法蘭克福、巴黎或阿姆斯特丹。 (時報資訊) #愛爾蘭 #無協議脫歐 #克洛夫 #將成 #最大輸家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》瑞典NENT將串流註冊和廣播執照遷出英國 11:242020/10/22 財經 《國際產業》戴姆勒：中國仍是成長最快市場 將調整全球生產基地 12:492020/10/21 財經 《國際金融》企業獲利不敵疫情陰影 歐股早盤走弱 16:472020/10/21 財經 新聞透視》美反中槓桿支點 台應保持敏感 04:102020/10/22 政治要聞 歐盟遞出橄欖枝 英歐貿易協議露曙光 22:502020/10/21 財經 英歐協議有譜 英鎊唱高調 04:102020/10/22 全球財經 新北市中小學營養午餐弊案 3校長遭判決撤職 10:162020/10/22 社會 歐都納45周年慶 抽45萬購物金 04:102020/10/22 產業特刊 獨家專訪英國貿易部長 台灣風電本土化 英國願出力 04:102020/10/22 財經要聞 美經濟裝堅強 川普難翻盤 04:102020/10/22 全球財經 財經熱門新聞 歐政客也要華為死？ ECTA反禁令 曝歐盟封殺最慘下場 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 財經 零件便宜又好用？ 美電動車龍頭被爆將百分百陸製 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。