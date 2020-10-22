台達電(2308)將於10月29日舉行法說會，說明第3季財報及第4季營運展望，儘管第4季因季節性因素將較第3季下滑，但台達電表示，第4季業績可望優於去年同期，由於台達電財報亮眼，吸引外資積極加碼，累計自10月6日起連續買超至今共買超15745張。

傳統旺季來臨，台達電業績也展現強勁成長力道，NB、風扇、工業自動化(IA)、被動元件、伺服器及車用等產品出貨暢旺，9月合併營收攀高至268.04億元，月增6.8%，年成長14.5%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為776.78億元，季增5.88%，年成長7.2%，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為2040.52億元，年成長2.1%。

受惠於產品組合優化，台達電第2季合併營收率達32.87%，由於第3季營收攀高，預估毛利率可維持在一定水準。

台達電將於10月29日舉行法說會，雖然第4季因季節性因素，營運恐較第3季下滑，但因伺服器、NB等電源零組件、被動元件、車用等需求不錯，且網通也見到反轉，自動化產品出貨穩定成長，台達電預估，今年第4季將優於去年同期，全年業績可望比去年好。

(時報資訊)